03 октября 2018, среда

Динамо подтвердило потерю ведущего игрока перед матчем Лиги Европы

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Вербич не сыграет против Яблонца из-за повреждения

Вербич не сыграет против Яблонца из-за повреждения

Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич не сыграет в гостевом поединке второго тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца 4 октября.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, словенский футболист получил повреждение, которое не позволит ему сыграть в Чехии.

Кроме атакующего полузащитника вместе с Динамо на выездной поединок также не отправились еще два игрока средней линии - Че-Че и Витор Буэно.

Полный состав команды, который вылетел в Чехию:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько

Защитники: Николай Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Йосип Пиварич, Виталий Миколенко, Сидклей

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Евгений Смирный, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд

Нападающие: Назарий Русин, Артем Беседин

Накануне сообщалось, что Вербич получил травму перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца 4 октября.

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