Динамо подтвердило потерю ведущего игрока перед матчем Лиги Европы

Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич не сыграет в гостевом поединке второго тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца 4 октября.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, словенский футболист получил повреждение, которое не позволит ему сыграть в Чехии.
Кроме атакующего полузащитника вместе с Динамо на выездной поединок также не отправились еще два игрока средней линии - Че-Че и Витор Буэно.
Полный состав команды, который вылетел в Чехию:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько
Защитники: Николай Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Йосип Пиварич, Виталий Миколенко, Сидклей
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Евгений Смирный, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд
Нападающие: Назарий Русин, Артем Беседин
Накануне сообщалось, что Вербич получил травму перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца 4 октября.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования