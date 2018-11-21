21 ноября 2018, среда

Динамо подписало новый долгосрочный контракт со своим полузащитником

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Георгий Цитаишвили подписал контракт на 5 лет
Фото: ФК Динамо

Георгий Цитаишвили подписал контракт на 5 лет

Киевское Динамо подписало новый контракт с полузащитником Георгием Цитаишвили.

Новый контракт украинского футболиста с Динамо рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Цитаишвили тем самым опроверг слухи о его возможном переходе в Шахтер, Зенит или Аякс, куда его "сватали" СМИ.

"Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно работать на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому Динамо", - сказал Цитаишвили.

Ранее киевское Динамо подписало новые 5-летние контракты со своими полузащитниками Николаем Шапаренко и Владимиром Шепелевым, а также защитником Виталием Миколенко.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове