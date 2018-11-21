Динамо подписало новый долгосрочный контракт со своим полузащитником

Георгий Цитаишвили подписал контракт на 5 лет

Киевское Динамо подписало новый контракт с полузащитником Георгием Цитаишвили.

Новый контракт украинского футболиста с Динамо рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Цитаишвили тем самым опроверг слухи о его возможном переходе в Шахтер, Зенит или Аякс, куда его "сватали" СМИ.

"Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно работать на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому Динамо", - сказал Цитаишвили.

Ранее киевское Динамо подписало новые 5-летние контракты со своими полузащитниками Николаем Шапаренко и Владимиром Шепелевым, а также защитником Виталием Миколенко.