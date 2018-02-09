Динамо подписало экс-вратаря сборной Украины - СМИ

Украинский вратарь Бешикташа Денис Бойко станет игроком Динамо, сообщает Динамомания

По информации источника, бывший голкипер сборной Украины подписал контракт с киевским клубом до конца текущего сезона. Уже завтра, 10 февраля, он должен вылететь на сбор команды в Испанию.

Напомним, что Бойко является воспитанником Динамо. За основную команду "Бело-синих" он сыграл 15 матчей, пропустив 16 мячей.

В этом сезоне Бойко не попал в заявку Бешикташа и не сыграл за команду ни одного матча. В прошлом году стамбульский клуб отдавал его в аренду в испанскую Малагу, за которую украинец сыграл пять игр.

Сообщалось, что украинский вратарь рассматривается турецким Османлыспором в качестве потенциального усиления команды.

В конце 2017 года сообщалось, что турецкий клуб решил выставить украинского футболиста на трансфер. В январе Бешикташ проинформировал о том, что обсуждает с Брюгге переход вратаря сборной Украины. Позже сообщалось, что Бойко намерен перейти в Зарю.

Ранее представитель бывшего вратаря Динамо и Днепра Доган Эрджан заявил о том, что его клиент может сменить Бешикташ на донецкий Шахтер.