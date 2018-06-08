Динамо подписало бразильского полузащитника

С Че Че Динамо подписало контракт на 5 лет.

Бразильский футболист Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком киевского Динамо.

О трансфере 25-летнего полузащитника ФК «Палмейрас» клуб сообщил на своём официальном сайте. С Че Че подписали контракт на 5 лет. В Динамо он будет играть под номером 6.

С 2011-го футболист выступал за бразильские команды.

В комментариях FootballHub Че Че рассказал, что в Украину приехал много работать и добиваться результата.

"У меня уже сейчас есть много информации о моём новом клубе: видел видео в интернете, много читал о Динамо, но больше узнаю когда присоединюсь к новой команде", - рассказывает футболист.

Ранее стало известно, что нападающий Динамо Жуниор Мораес летом 2018 станет игроком Шахтера, а другой игрок киевлян Евгений Хачериди присоединился к греческому ПАОК.