Динамо подписало 18-летнего нигерийца - агент
Динамо подписало защитника Джозефа Окоро, сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Сроки контракта 18-летнего нигерийского футболиста, который также может сыграть опорного полузащитника, не указываются.
"Уверен, что за него мне стыдно не будет", - отметил Селюк.
Сообщалось, что на просмотр в Динамо прибыл защитник из Нигерии Джозеф Окоро.
Недавно уругвайский полузащитник Карлос де Пена стал игроком киевского клуба.
В январе этого года Динамо подписало испанского экс-нападающего нидерландского Виллем II Франа Соля.