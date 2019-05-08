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Динамо подписало 18-летнего нигерийца - агент

Сегодня, 15:55
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Динамо подписало 18-летнего нигерийца - агент - фото

Дмитрий Селюк via Twitter

Сроки контракта Окоро не разглашаются

Динамо подписало защитника Джозефа Окоро, сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Сроки контракта 18-летнего нигерийского футболиста, который также может сыграть опорного полузащитника, не указываются.

"Уверен, что за него мне стыдно не будет", - отметил Селюк.

Сообщалось, что на просмотр в Динамо прибыл защитник из Нигерии Джозеф Окоро.

Недавно уругвайский полузащитник Карлос де Пена стал игроком киевского клуба.

В январе этого года Динамо подписало испанского экс-нападающего нидерландского Виллем II Франа Соля.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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