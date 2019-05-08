Динамо подписало 18-летнего нигерийца - агент Сегодня, 15:55 184 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Селюк via Twitter Сроки контракта Окоро не разглашаются Дмитрий Селюк via Twitter

Динамо подписало защитника Джозефа Окоро, сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.



Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Сроки контракта 18-летнего нигерийского футболиста, который также может сыграть опорного полузащитника, не указываются.

18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет. pic.twitter.com/ONFd6VvAqc — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 7 мая 2019 г.

"Уверен, что за него мне стыдно не будет", - отметил Селюк.

Сообщалось, что на просмотр в Динамо прибыл защитник из Нигерии Джозеф Окоро.

Недавно уругвайский полузащитник Карлос де Пена стал игроком киевского клуба.

В январе этого года Динамо подписало испанского экс-нападающего нидерландского Виллем II Франа Соля.

