Динамо побило свой антирекорд результативности на старте чемпионатов Украины

Динамо очень мало забивает в стартовых турах Премьер-лиги

Киевское Динамо показало худшую результативность в истории клуба на старте чемпионата Украины.

Как сообщает FootballHub, забив шесть голов в семи стартовых турах киевляне обновили собственный антирекорд в истории чемпионатов Украины после такого количества матчей на старте.

Интересно, что из семи матчей Динамо не забило только один раз - в домашней игре с Карпатами (0:2). В шести других играх киевляне отмечались ровно одним голом.

Следующий матч в чемпионате Украины Динамо проведет 23 сентября против черниговской Десны.

Накануне в главном матче седьмого тура Премьер-лиги Заря и Динамо сыграли вничью 1:1 в Запорожье. Главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич после матча назвал этот результат равносильным поражению.

Динамо потеряло очки уже в третьем кряду матче в чемпионате Украины и уступает Шахтеру уже семь баллов в турнирной таблице, имея один матч в запасе.