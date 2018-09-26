Динамо победило Мариуполь и приблизилось к Шахтеру - видео

Динамо сократило отрыв от Шахтера до 4-х очков

Киевское Динамо уверенно переиграло Мариуполь со счетом 2:0 в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.

Матч должен был состояться 11 августа, но из-за участия обеих команд в еврокубках возник очень плотный график и встречу пришлось перенести.

Динамовцы открыли счет в дебюте встречи. Уже на 7-й минуте Вербич головой переправил мяч в сетку после розыгрыша углового. В середине первого тайма защитник Мариуполя Сергей Яворский сыграл рукой в ​​собственной штрафной и заработал пенальти, который удачно реализовал Виктор Цыганков.

Победа позволила Динамо сократить отрыв от Шахтера до четырех очков. Мариуполь находится в нижней части турнирной таблицы, занимая девятое место.

В следующем туре чемпионата Украины Динамо сыграет против Арсенала-Киев, а Мариуполь будет гостить в Одессе, где встретится с Черноморцем.

Мариуполь - Динамо - 0:2

Голы: Вербич, 7, Цыганков, 24 (пен)

Гол Вербича

Гол Цыганкова

Турнирное положение

Таблица сайта MyScore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Украины Динамо разгромило Десну 4:0, а Мариуполь со счетом 1:0 победил Александрию.

НВ