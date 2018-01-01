Динамо победило Черноморец, но не смогло выйти на второе место. Результаты матчей чемпионата Украины - видео Сегодня, 21:05 136 Цей матеріал також доступний українською Динамо продолжает отставать от Александрии на одно очко Фото: ФК Динамо

Состоялись два заключительных матча 17 тура украинской Премьер-лиги.

В первом матче дня Александрия на выезде одолела Ворсклу 1:0. Автором победного гола в составе гостей стал Кирилл Ковалец, который открыл счет в матче уже на 4-й минуте.

Точный выстрел Ковальца в начале матча стал единственным в матче и принес Александрии третью победу подряд. В общем серия Александрии без поражений насчитывает 7 матчей. Победа позволила Александрии остаться на втором месте, опережая Динамо на одно очко.

В еще одном матче дня Динамо в Киеве с уверенным счетом 2:0 победил одного из аутсайдеров чемпионата Украины - одесский Черноморец.

Оба гола были забиты с пенальти. Сначала с 11-метров был точен Виктор Цыганков, а во втором тайме пенальти реализовал Артем Беседин.

Ворскла - Александрия - 0:1

Гол: Ковалец, 4

Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур - Сапай (Сергийчук, 59), Скляр, Габелок (Карека, 81), Сакив - Кулач - Коломоец (Ребенок, 75)

Александрия: Панькив - Микицей, Шендрик, Бондаренко, Цуриков - Гречишкин (Задерака, 74), Банада - Ковалец (Довгий, 84), Шастал (Протасов, 66), Запорожан - Ситало

Предупреждение: Артур, Чеснаков, Сапай, Пердута, Скляр, Кулач - Микицей, Банада, Ковалец

Обзор матча

Динамо - Черноморец - 2:0

Голы: Цыганков, 21 (пен), Беседин, 61 (пен)

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Че Че (Сидорчук, 62) - Цыганков, Шапаренко (Дуелунд, 81), Сидклей (Беседин, 46) - Вербич

Черноморец: Кожухарь - Рыжук, Грачев, Мищенко, Трубочкин (Татарков, 80) - Мусолитин (Хамелюк, 90), Бабенко - Норенков, Семенов, Черний - Коваль

Предупреждение: Беседин, Сидорчук, Шабанов, Цыганков - Норенков, Грачев, Семенов, Мусолитин, Коваль

Гол Цыганкова

Гол Беседина

Таблица сайта УПЛ

На прошлой неделе Динамо обыграло Астану в 5 туре Лиги Европы и обеспечило себе первое место в группе.

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