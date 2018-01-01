Динамо победило Черноморец, но не смогло выйти на второе место. Результаты матчей чемпионата Украины - видео
Состоялись два заключительных матча 17 тура украинской Премьер-лиги.
В первом матче дня Александрия на выезде одолела Ворсклу 1:0. Автором победного гола в составе гостей стал Кирилл Ковалец, который открыл счет в матче уже на 4-й минуте.
Точный выстрел Ковальца в начале матча стал единственным в матче и принес Александрии третью победу подряд. В общем серия Александрии без поражений насчитывает 7 матчей. Победа позволила Александрии остаться на втором месте, опережая Динамо на одно очко.
В еще одном матче дня Динамо в Киеве с уверенным счетом 2:0 победил одного из аутсайдеров чемпионата Украины - одесский Черноморец.
Оба гола были забиты с пенальти. Сначала с 11-метров был точен Виктор Цыганков, а во втором тайме пенальти реализовал Артем Беседин.
Ворскла - Александрия - 0:1
Гол: Ковалец, 4
Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур - Сапай (Сергийчук, 59), Скляр, Габелок (Карека, 81), Сакив - Кулач - Коломоец (Ребенок, 75)
Александрия: Панькив - Микицей, Шендрик, Бондаренко, Цуриков - Гречишкин (Задерака, 74), Банада - Ковалец (Довгий, 84), Шастал (Протасов, 66), Запорожан - Ситало
Предупреждение: Артур, Чеснаков, Сапай, Пердута, Скляр, Кулач - Микицей, Банада, Ковалец
Обзор матча
Динамо - Черноморец - 2:0
Голы: Цыганков, 21 (пен), Беседин, 61 (пен)
Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Че Че (Сидорчук, 62) - Цыганков, Шапаренко (Дуелунд, 81), Сидклей (Беседин, 46) - Вербич
Черноморец: Кожухарь - Рыжук, Грачев, Мищенко, Трубочкин (Татарков, 80) - Мусолитин (Хамелюк, 90), Бабенко - Норенков, Семенов, Черний - Коваль
Предупреждение: Беседин, Сидорчук, Шабанов, Цыганков - Норенков, Грачев, Семенов, Мусолитин, Коваль
Гол Цыганкова
Гол Беседина
Таблица сайта УПЛ
На прошлой неделе Динамо обыграло Астану в 5 туре Лиги Европы и обеспечило себе первое место в группе.
НВ