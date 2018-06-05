Динамо озвучило позицию по делу о мошенничестве, связанном с переходом Ярмоленко в Боруссию

Динамо опубликовало официальную позицию по делу о платеже солидарности за переход полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского клуба в Боруссию, в рамках которого следствие подозревает мошенничество, где неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро.

На своем официальном сайте столичный клуб отметил, что в течение трех месяцев после трансфера игрока Федерация футбола Украины направила Динамо три разных паспорта полузащитника, куда вносились постоянные правки, менялись даты и добавлялись новые претенденты на платежи.

Как утверждает вице-чемпион Украины, к нему обратился руководитель ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность, который заверил, что Ярмоленко выступал за все его команды, потому Динамо отправило ему 150 тысяч евро платежа. Позже от СДЮШОР Юность, добавляет Динамо, пришло письмо, где указано, что информация в паспорте неверна.

"При таких обстоятельствах, в результате отсутствия конкретных юридических лиц в паспорте футболиста, который предоставлялся ФФУ, Динамо по сути стало заложником несогласованных действий двух юридических лиц, которые после смены директора СДЮШОР конфликтуют", - отмечает киевский клуб.

Динамо пообещало в полном объеме выполнить свои финансовые обязательства, как только ФФУ предоставит окончательный экземпляр паспорта футболиста, где будет указан полный перечень юрлиц, которые участвовали в подготовке Ярмоленко и претедуют на выплаты согласно механизму солидарности.

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Сообщалось, что Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области расследует уголовное производство от 21 марта по признакам мошенничества, связанного с переходом полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд.

Следствие подозревает мошенничество, в котором неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро. ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность по неизвестным причинам получила часть платежа солидарности от Динамо в размере 4,8 млн гривен, которые должны были перечислить СДЮШОР Юность, чьим воспитанником является футболист. По регламенту ФИФА, пять процентов от суммы трансфера, которые называют платежом солидарности, должны направляться на развитие спортивных школ и футбольных клубов, где воспитывался и выступал игрок.

Позже президент Динамо Игорь Суркис опроверг, что существовали какие-то схемы хищения средств. Он добавил, что вопросы нужно задавать тому, кто был на месте предыдущего директора школы, а киевский клуб заплатил туда, куда ему сказали - черниговской детско-юношеской школе, где воспитывался Ярмоленко.