Динамо ответило турецкому клубу на вопрос по поводу покупки двух полузащитников - СМИ

Киевское Динамо ответило отказом турецкому Трабзонспору в вопросе приобретения полузащитников Владимира Шепелева и Николая Шапаренко, сообщает Динамо Киев от Шурика.

По информации источника, официально представители турецкого клуба не выходили с предложением, а был только запрос со стороны скаутов.

"Был лишь контакт со стороны скаутов турецкого клуба, которые поинтересовались возможностью даже не приобретения этих футболистов, а их аренды. Разумеется, ответом был категорический отказ, ведь и Шапаренко, и Шепелев входят в планы Александра Хацкевича на следующий сезон", - сообщил источник.

Накануне появилась информация, что Трабзонспор заинтересовался 19-летним Николаем Шапаренко и 21-летним Владимиром Шепелевым.

Также сообщалось, что полузащитник Динамо Сергей Рыбалка намерен в летнее трансферное окно сменить клуб. Он также может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где Сивасспор готов подписать с ним контракт.