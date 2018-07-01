01 июля 2018, воскресенье

Динамо ответило турецкому клубу на вопрос по поводу покупки двух полузащитников - СМИ

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Владимир Шепелев входит в планы тренерского штаба Динамо
Фото: ФК Динамо

Владимир Шепелев входит в планы тренерского штаба Динамо

Киевское Динамо ответило отказом турецкому Трабзонспору в вопросе приобретения полузащитников Владимира Шепелева и Николая Шапаренко, сообщает Динамо Киев от Шурика.

По информации источника, официально представители турецкого клуба не выходили с предложением, а был только запрос со стороны скаутов.

"Был лишь контакт со стороны скаутов турецкого клуба, которые поинтересовались возможностью даже не приобретения этих футболистов, а их аренды. Разумеется, ответом был категорический отказ, ведь и Шапаренко, и Шепелев входят в планы Александра Хацкевича на следующий сезон", - сообщил источник.

Накануне появилась информация, что Трабзонспор заинтересовался 19-летним Николаем Шапаренко и 21-летним Владимиром Шепелевым.

Также сообщалось, что полузащитник Динамо Сергей Рыбалка намерен в летнее трансферное окно сменить клуб. Он также может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где Сивасспор готов подписать с ним контракт.

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