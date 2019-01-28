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Динамо отреагировало на слухи об интересе к боснийскому защитнику

Сегодня, 17:58
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EPA

Динамо считает распространение информации об интересе к Враньешу (слева) вредным для репутации клуба

Динамо опровергло информацию об интересе к боснийскому защитнику Андерлехта Огнену Враньешу.

Как сообщает Динамомания со ссылкой на пресс-службу вице-чемпиона Украины, тот никогда не интересовался и не интересуется указанным футболистом.

"Мало того, учитывая скандальную репутацию Враньеша, мы считаем, что распространение подобной информации в СМИ вредит имиджу нашего клуба", - цитирует заявление Динамо медиа.

Ранее Федерация футбола Боснии и Герцеговины осудила 29-летнего защитника за татуировку с главарем сербских четников во Второй мировой войне Момчило Джуичем, который в 1947-м году был приговорен к расстрелу судом за преступления в Югославии.

На днях появилась информация, что Динамо заинтересовалось игроком обороны Андерлехта.

По данным медиа, бельгийская сторона намерена избавиться от  боснийского футболиста и контактирует с другими клубами по поводу трансфера.

Теги:   Трансферы Андерлехт ФК Динамо (Киев) Футбол

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