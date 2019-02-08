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Динамо отпустило защитника в словацкий клуб

Сегодня, 01:30
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ФК Жилина

Жилина арендовала игрока до конца 2019-го года

Защитник Динамо Лука Лочошвили перешел в словацкую Жилину.

Как сообщает официальный сайт Жилины, 20-летний футболист перебрался в новый клуб на правах аренды до конца 2019-го года.

По завершении этого срока словацкая сторона имеет право выкупить грузинского исполнителя на полноценной основе.

Лочошвили перешел из Динамо Тбилиси в Динамо Киев в конце лета 2017-го года. 

Срок действия личного контракта защитника с украинским клубом не разглашался.

В 2018-м году футболист выступал за тбилисское Динамо на правах аренды, сыграв за команду 23 поединка.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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