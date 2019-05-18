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Динамо отложило чемпионство Шахтера в украинской Премьер-лиге — видео

Сегодня, 20:06
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Динамо отложило чемпионство Шахтера в украинской Премьер-лиге — видео - фото

Ф К Динамо

Динамо победило благодаря голу и ассисту Виктора Цыганкова

Динамо победило Мариуполь со счетом 2:1 в матче 29 тура украинской Премьр-лиге и отложило чемпионство донецкого Шахтера.

Динамо открыло счет на 32-й минуте — де Пена ударом с лета замкнул навес с углового в исполнении Цыганкова. На 87-й минуте уже сам Цыганков удвоил преимущество киевлян, точно пробив из-за пределов штрафной в угол ворот. На 92-й минуте Федорчук ударом головой восстановил интригу в матче, но на большее мариупольцам не хватило времени.

Таким образом, за три тура до окончания чемпионата Динамо сократило отрыв от Шахтера до восьми очков и отложило чемпионство «горняков» как минимум до завтра. Чтобы досрочно завоевать золотые награды, Шахтеру нужно победить луганскую Зарю.

Динамо — Мариуполь — 2:1

Голы: де Пена, 32, Цыганков, 87 — Федорчук, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук (Дуелунд, 90) — Цыганков, Андриевский (Шапаренко, 90), де Пена — Русин (Беседин, 82)

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков — Игнатенко, Пихаленок (Борячук, 72) — Зубков, Мишнев (Федорчук, 57), Чурко (Вакула, 63) — Фомин

Предупреждение: Русин — Игнатенко, Быков

Обзор матча

Турнирная таблица чемпионской группы

В прошлом туре украинской Премьер-лиги Динамо не смогло победить луганскую Зарю (1:1).

НВ

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Мариуполь ФК Динамо (Киев)

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