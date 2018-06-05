Динамо отказалось подписывать полузащитника ПСЖ - медиа

Контракт Бен Арфа с ПСЖ заканчивается в конце июня

Динамо отказалось от подписания полузащитника Пари Сен-Жермен Хатема Бен Арфа после соответствующего предложения со стороны его агентов, сообщает FootballHub.

По информации портала, представители 31-летнего футболиста предложили президенту киевского клуба Игорю Суркису услуги французского игрока, чей контракт заканчивается 30 июня.

Согласно данным L’Equipe, на который ссылается Foot Mercato, Динамо наряду с Монтерреем, Фламенго, Рубином, Фенербахче и Бешикташем сделали предложение Бен Арфа по поводу трансфера.

Предыдущий матч в составе ПСЖ полузащитник провел 9 апреля 2017 года.

Накануне сообщалось, что вице-чемпион Украины за 4,8 миллиона евро приобрело у Палмейраса полузащитника Че Че.

Ранее медиа узнали об интересе Динамо к приобретению форварда краковской ВислыКарлоса Лопеса Уэски. Ранее сообщалось, что киевский клуб намерен за 3,5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду.