Динамо отказалось от подписания испанского нападающего - журналист Сегодня, 17:55 60 Цей матеріал також доступний українською Виллем II запросил за Соля 10 млн евро - журналист

Динамо отказалось от планов подписать нападающего Виллем II Франа Соля, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

На своей странице в Facebook он написал о том, что нидерландский клуб запросил за испанского футболиста 10 миллионов евро, что не устроило украинскую сторону.

"Динамо культурно свернуло переговоры, потому что изначально речь шла совсем о другой цифре", - добавил Крыжановский.

По его информации, теперь киевский клуб переключился на другие кандидатуры по усилению центра нападения.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось испанским форвардом нидерландского Виллем II.

Позже президент киевского клуба Игорь Суркис опроверг правдивость недавних слухов о возможных трансферах Динамо, среди которых пресса упоминала и возможное подписание Соля.