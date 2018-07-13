Динамо отказалось от подписания экс-защитника Металлиста и Днепра - СМИ

Папа Гуйе не будет играть за Динамо

Динамо отказалось подписывать экс-защитника Металлиста и Днепра Папу Гуйе, сообщает Sport Arena.

По информации источника, клуб отказал в предоставлении контракта для 34-летнего ветерана. Причины такого решения пока неизвестны.

Гуйе проходил вместе с командой тренировочный сбор в Австрии.

34-летний защитник в чемпионате Украины играл за Волынь, Металлист и Днепр. Всего в украинской лиге он сыграл 270 матчей и забил пять голов.

В марте появилась информация, что Гуйе тренируется с Динамо.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что защитник тренировался с киевской командой, так как его об этом попросили агенты игрока.

Позже сообщалось, что Гуйе отправится на летние сборы вместе со столичным коллективом, после чего, скорее всего, подпишет контракт. В июне сенегалец прошел медосмотр в киевском клубе.