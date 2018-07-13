13 июля 2018, пятница

Динамо отказалось от подписания экс-защитника Металлиста и Днепра - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Папа Гуйе не будет играть за Динамо
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Папа Гуйе не будет играть за Динамо

Динамо отказалось подписывать экс-защитника Металлиста и Днепра Папу Гуйе, сообщает Sport Arena.

По информации источника, клуб отказал в предоставлении контракта для 34-летнего ветерана. Причины такого решения пока неизвестны.

Гуйе проходил вместе с командой тренировочный сбор в Австрии.

34-летний защитник в чемпионате Украины играл за Волынь, Металлист и Днепр. Всего в украинской лиге он сыграл 270 матчей и забил пять голов.

В марте появилась информация, что Гуйе тренируется с Динамо. 

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что защитник тренировался с киевской командой, так как его об этом попросили агенты игрока.

Позже сообщалось, что Гуйе отправится на летние сборы вместе со столичным коллективом, после чего, скорее всего, подпишет контракт. В июне сенегалец прошел медосмотр в киевском клубе.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове