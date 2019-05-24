Динамо отказало итальянскому гранду в продаже лидера за 18 млн евро — медиа Сегодня, 04:03 626 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Динамо не захотело вести переговоры по Цыганкову ФК Динамо via Facebook

Динамо отказалось продавать своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова Наполи за 18 млн евро, сообщает Football.ua.

По информации портала, киевский клуб не захотел вести переговоры с итальянской стороной по поводу трансфера капитана своей команды.

Как отмечает ресурс, президент Игорь Суркис даже не стал рассматривать предложение Наполи в размере 18 миллионов евро и сразу ответил отказом.

Контракт Цыганкова с Динамо заканчивается в июне 2023-го года. В нынешнем сезоне футболист провел 45 матчей за клуб, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

Суркис заявлял, что Цыганкову еще нужно год-полтора провести в команде, прежде чем уходить.