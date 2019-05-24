Динамо отказало итальянскому гранду в продаже лидера за 18 млн евро — медиа
Динамо отказалось продавать своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова Наполи за 18 млн евро, сообщает Football.ua.
По информации портала, киевский клуб не захотел вести переговоры с итальянской стороной по поводу трансфера капитана своей команды.
Как отмечает ресурс, президент Игорь Суркис даже не стал рассматривать предложение Наполи в размере 18 миллионов евро и сразу ответил отказом.
Контракт Цыганкова с Динамо заканчивается в июне 2023-го года. В нынешнем сезоне футболист провел 45 матчей за клуб, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.
Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.
Суркис заявлял, что Цыганкову еще нужно год-полтора провести в команде, прежде чем уходить.