Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Ги Верхофстадт
Европа, не голосуй за Путина
Аркадий Бабченко
Утопия Слуги народа
Борис Херсонский
Как далеко зайдут амбиции Зеленского?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Динамо отказало итальянскому гранду в продаже лидера за 18 млн евро — медиа

Сегодня, 04:03
626
Цей матеріал також доступний українською
Динамо отказало итальянскому гранду в продаже лидера за 18 млн евро — медиа - фото

ФК Динамо via Facebook

Динамо не захотело вести переговоры по Цыганкову

Динамо отказалось продавать своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова Наполи за 18 млн евро, сообщает Football.ua.

По информации портала, киевский клуб не захотел вести переговоры с итальянской стороной по поводу трансфера капитана своей команды.

Как отмечает ресурс, президент Игорь Суркис даже не стал рассматривать предложение Наполи в размере 18 миллионов евро и сразу ответил отказом.

Контракт Цыганкова с Динамо заканчивается в июне 2023-го года. В нынешнем сезоне футболист провел 45 матчей за клуб, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

Суркис заявлял, что Цыганкову еще нужно год-полтора провести в команде, прежде чем уходить.

Теги:   Игорь Суркис ФК Наполи Трансферы ФК Динамо (Киев) Виктор Цыганков Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

22 мая, 13:36

img
Когда и где смотреть матч Шахтер — Динамо
10810
Футбол

22 мая, 21:26

img
Шахтер — Динамо 1:1. События по минутам матча Премьер-лиги
6307
Футбол

Вчера, 18:25

img
СМИ узнали имя иностранного кандидата из соседней страны на пост наставника Динамо
1810

Главное

Политика

Вчера, 15:58

img
Зеленский заявил, что референдум о мирных договоренностях с РФ не имеет законодательной инициативы
Политика

Вчера, 21:15

img
Посыпались обвинения. Какие расследования начали в отношении Порошенко
События

Вчера, 18:34

img
Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City