Динамо оставило Ренн ни с чем в Лиге Европы

В четвертом туре группового раунда Лиги Европы Динамо на своем поле переиграло Ренн с результатом 3:1.
Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте. Виктор Цыганков навесил с углового на голову Беньямину Вербичу, а словенец технично подсек мяч под дальнюю стойку.
До перерыва и в начале второго тайма киевская команда имела сразу несколько шансов, чтобы увеличить свой перевес, но не воспользовалась созданными моментами.
На 69-м обороте секундной стрелки Цыганков сделал навес со штрафного, а Виталий Миколенко сыграл на опережение и головой вколотил мяч в сетку.
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На 73-й минуте счет стал 3:1, когда Николай Шапаренко обошел на фланге Жерзино Ньямси, оказался на ударной позиции и пробил точно в угол чужих ворот.
В самом конце матча Мбайе Ньянг обыграл Дениса Бойко и отдал на Теосон Сибачо, а тому оставалось только попасть в пустые ворота, но тем самым Ренн получил лишь небольшое утешение.
Благодаря этой победе Динамо набрало восемь очков и возглавило группу K, опережая Астану, которая победила дома Яблонец, по разнице забитых и пропущенных мячей.
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Динамо - Ренн 3:1
Голы: Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 - Сибачо, 89
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Че Че (Сидорчук, 83) - Буяльский, Шапаренко (Дуэлунд, 90+2) — Цыганков, Сидклей — Вербич (Супряга, 90)
Ренн: Коубек — Траоре (Ньянг, 46), Да Силва, Ньямси (Желен, 74), Бенсебаини — Зеффан, Поа, Леа Силики, Бурежо — Бен Арфа, Сарр (Сибачо, 71)
Предупреждены: Ньямси, Траоре, Леа Силики
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