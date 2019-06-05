Динамо определилось, кто будет главным тренером — СМИ
Александр Хацкевич останется главным тренером Динамо, сообщает Динамомания.
По информации медиа, сегодня, 5 июня, киевский клуб объявит о продлении с белорусским специалистом контракта, срок которого не уточняется.
По информации FootBoom, Динамо выдвинуло наставнику условие, согласно которому в случае непопадания в групповой этап Лиги чемпионов, тот должен автоматически уйти в отставку.
Тем самым киевской команде нужно пройти два раунда квалификации главного еврокубка. По данным источника, Хацкевич взял время на размышления.
Как отмечает портал, Динамо вело переговоры с рулевым сборной Польши Адамом Навалкой, но он выдвинул неподъемные условия в виде оклада в несколько миллионов евро и пять-шесть трансферов, тогда как с Алексеем Михайличенко и Юрием Калитвинцевым не удалось достичь консенсуса.
Сообщалось, что шансы нынешнего главного тренера Динамо Александра Хацкевича остаться во главе команды растут.