Динамо определилось, кто будет главным тренером — СМИ 5 июня, 14:32 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Хацкевич возглавит Динамо, если согласится уйти в отставку в случае невыхода в Лигу чемпионов — медиа ФК Динамо via Facebook

Александр Хацкевич останется главным тренером Динамо, сообщает Динамомания.



По информации медиа, сегодня, 5 июня, киевский клуб объявит о продлении с белорусским специалистом контракта, срок которого не уточняется.

По информации FootBoom, Динамо выдвинуло наставнику условие, согласно которому в случае непопадания в групповой этап Лиги чемпионов, тот должен автоматически уйти в отставку.

Тем самым киевской команде нужно пройти два раунда квалификации главного еврокубка. По данным источника, Хацкевич взял время на размышления.

Как отмечает портал, Динамо вело переговоры с рулевым сборной Польши Адамом Навалкой, но он выдвинул неподъемные условия в виде оклада в несколько миллионов евро и пять-шесть трансферов, тогда как с Алексеем Михайличенко и Юрием Калитвинцевым не удалось достичь консенсуса.

Сообщалось, что шансы нынешнего главного тренера Динамо Александра Хацкевича остаться во главе команды растут.