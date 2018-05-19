Динамо обыграло Шахтер в последнем матче сезона

Киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в заключительном, 32-м, туре чемпионата Украины по футболу.

"Горняки" досрочно оформили чемпионский титул в прошлом туре, поэтому в этой игре выставили состав без нескольких лидеров. В частности, в отпуск уже отправились на родину Тайсон и Фред.

Тем не менее, Шахтер мог открывать счет уже на первой минуте: Марлос просочился сквозь центральную ось обороны Динамо и с линии штрафной площади пробил в угол - Бойко спас свою команду. Уже в следующей острой ситуации в матче счет был открыт. На 15-й минуте Цыганков навесил с углового на Вербича, а тот головой мощно с рикошетом от газона послал мяч под перекладину.

Шахтер отыгрался менее чем за 10 минут. Кадар схватил Кайоде за футболку в своей штрафной, а Марлос уверенно реализовал пенальти.

В конце первого тайма Динамо снова могло выходить вперед, и вновь опасность пришла после углового. После удара Беседина Шахтер спасла перекладина.

Вторая половина игры началась в спокойном темпе и без опасных моментов. Динамо больше владело мячом, и все же смогло найти шанс для того, чтобы снова выйти вперед. Цыганков отдал на свободное место Кенджоре на фланг, тот прострелил в одно касание во вратарскую, а Хачолава срезал мяч в свои ворота. После гола Динамо продолжало владеть инициативой и могло забивать и третий мяч, но Шахтер несколько раз спас Пятов.

"Горняки" активизировались только в последние 15 минут матча, загружая штрафную площадь Динамо верховыми передачами и прострелами, но отыграться так и не смогли.

Стоит отметить, что на последние минуты игры Александр Хацкевич выпустил на поле легенду клуба Олега Гусева, для которого эта игра стала последней в карьере.

2:1 - Динамо так и не позволило Шахтеру обыграть себя в текущем сезоне Премьер-лиги. Киевляне одержали над "Горняками" три победы при одной ничьей, но донецкий клуб выиграл как чемпионат, так и Кубок Украины.

Динамо – Шахтер 2:1

Голы: Вербич, 16, Хочолава, 55 (в свои ворота) – Марлос, 23 (с пенальти),

Динамо: Бойко — Кенджора, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский (Сидорчук, 57), Гармаш — Цыганков, Шапаренко (Гусев, 74), Вербич – Беседин

Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Ракицкий, Исмаили (Матвиенко, 46) – Степаненко, Коваленко (Веллингтон Нем, 64) – Марлос, Патрик, Дентиньо (Феррейра, 82) – Кайоде

Предупреждения: Кенджора, Буяльский, Кадар, Сидорчук, Вербич, Гармаш – Хочолава, Алан Патрик, Матвиенко, Ракицкий, Додо, Веллингтон Нем

НВ