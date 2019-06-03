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Динамо объявило о подписании полузащитника австрийского клуба

Сегодня, 17:30
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Динамо объявило о подписании полузащитника австрийского клуба - фото

ФК Динамо

Кадири заключил контракт по схеме 4+1

Динамо объявило о подписании полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 23-летний ганский футболист заключил четырехлетнее соглашение с правом продления еще на один год.

Сумма трансфера не разглашается. В украинской команде новичок будет выступать под шестым игровым номером.

Предыдущей командой Кадири был тульский Арсенал, в котором он выступал на правах сезонной аренды с августа 2018-го года.

По итогам сезона полузащитник провел 27 поединков в российской Премьер-лиге. В его активе два гола и четыре результативные передачи.

Ранее Динамо подписало 18-летнего защитника Джозефа Окоро из Нигерии.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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