Динамо объявило о подписании полузащитника австрийского клуба
Динамо объявило о подписании полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 23-летний ганский футболист заключил четырехлетнее соглашение с правом продления еще на один год.
Сумма трансфера не разглашается. В украинской команде новичок будет выступать под шестым игровым номером.
Предыдущей командой Кадири был тульский Арсенал, в котором он выступал на правах сезонной аренды с августа 2018-го года.
По итогам сезона полузащитник провел 27 поединков в российской Премьер-лиге. В его активе два гола и четыре результативные передачи.
Ранее Динамо подписало 18-летнего защитника Джозефа Окоро из Нигерии.