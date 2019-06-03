Динамо объявило о подписании полузащитника австрийского клуба Сегодня, 17:30 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Кадири заключил контракт по схеме 4+1 ФК Динамо

Динамо объявило о подписании полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири.



Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 23-летний ганский футболист заключил четырехлетнее соглашение с правом продления еще на один год.

Сумма трансфера не разглашается. В украинской команде новичок будет выступать под шестым игровым номером.

Предыдущей командой Кадири был тульский Арсенал, в котором он выступал на правах сезонной аренды с августа 2018-го года.



По итогам сезона полузащитник провел 27 поединков в российской Премьер-лиге. В его активе два гола и четыре результативные передачи.

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