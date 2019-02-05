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Динамо обсуждает переход защитника в бразильский клуб - журналист

Сегодня, 03:29
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ФК Динамо via Facebook

Динамо готово отпустить в аренду Сидклея (в центре)

Динамо договорилось о встрече с Сантосом для обсуждения перехода своего защитника Сидклея, сообщает бразильский журналист Давид Чинаглия.

В своем аккаунте в Twitter Чинаглия отметил, что вице-чемпион Украины заинтересован в продаже 25-летнего футболиста в клуб из штата Сан-Паулу.

Вместе с тем, отмечает журналист со ссылкой на свой источник, Динамо готово обсуждать аренду бразильского защитника в Сантос.

Недавно главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о планах клуба во время зимнего трансферного окна.

Рулевой киевской команды отметил, что пока рано отпускать одного из лидеров команды - Виктора Цыганкова. В то же время наставник коллектива не исключает трансфер кого-либо из футболистов киевского клуба.

Сидклей перебрался в Динамо летом 2018-го года, заключив трудовой договор на пять сезонов - до лета 2023-го года. Футболист провел 12 поединков за команду в первой части сезона.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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