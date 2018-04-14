Динамо - образец надежности. Реакция соцсетей на победу Динамо над Шахтером

НВ приводит впечатления журналистов и экспертов на гостевую победу Динамо в дерби против Шахтера в 27 туре чемпионата Украины.
Шахтер играет очень предсказуемо, атакуя через Тайсона и Исмаили. Динамо в обороне просто образец надежности.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 14 апреля 2018 г.
«Шахтар»-«Динамо»-0:1!!! Тепер в українському Чемпіонаті відновилася справжня боротьба за першість! Браво, «Динамо»!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 14 апреля 2018 г.
Накануне Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер.
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