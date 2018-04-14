Динамо - образец надежности. Реакция соцсетей на победу Динамо над Шахтером

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В матче был забит всего один гол
Фото: ФК Шахтер via facebook

В матче был забит всего один гол

НВ приводит впечатления журналистов и экспертов на гостевую победу Динамо в дерби против Шахтера в 27 туре чемпионата Украины.

Накануне Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер. 

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