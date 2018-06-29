Динамо объявило о подписании вратаря сборной Украины

Бойко заключил с Динамо контракт на пять лет

Голкипер Бешикташа и сборной Украины Денис Бойко стал игроком Динамо на постоянной основе.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, страж ворот подписал полноценное соглашение. Предыдущие полгода он выступал за команду на правах аренды.

Трудовой договор 30-летнего футболиста рассчитан на пять сезонов. Поскольку голкипер получил статус свободного агента, его переход состоялся на бесплатной основе.

Динамо подписало вратаря после того, как турецкие медиа узнали, что Бешикташ вызвал Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе в киевский клуб.

Сам игрок опровергал сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

В то же время, агент футболиста Вадим Шаблий заверял, что обе стороны очень близки к договоренности.