29 июня 2018, пятница

Динамо объявило о подписании вратаря сборной Украины

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бойко заключил с Динамо контракт на пять лет
Фото: ФК Динамо via Facebook

Бойко заключил с Динамо контракт на пять лет

Голкипер Бешикташа и сборной Украины Денис Бойко стал игроком Динамо на постоянной основе.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, страж ворот подписал полноценное соглашение. Предыдущие полгода он выступал за команду на правах аренды.

Трудовой договор 30-летнего футболиста рассчитан на пять сезонов. Поскольку голкипер получил статус свободного агента, его переход состоялся на бесплатной основе.

Динамо подписало вратаря после того, как турецкие медиа узнали, что Бешикташ вызвал Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе в киевский клуб.

Сам игрок опровергал сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

В то же время, агент футболиста Вадим Шаблий заверял, что обе стороны очень близки к договоренности.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове