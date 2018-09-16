16 сентября 2018, воскресенье

Динамо не выиграло третий матч кряду, Львов прервал неудачную серию. Результаты матчей чемпионата Украины

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Заря и Динамо не выявили победителя
Фото: ФК Динамо

Заря и Динамо не выявили победителя

В воскресенье, 16 сентября, тремя матчами завершился восьмой тур чемпионата Украины по футболу.

В главном матче игрового дня Заря и Динамо сыграли вничью. Луганчане открыли счет под конец первого тайма - Артем Громов сыграл на добивании после того, как Денис Бойко отбил перед собой дальний удар. Динамо ушло от поражения во втором тайме благодаря точному удару с дальней дистанции от Сергея Сидорчука.

Динамо потеряло очки уже в третьем кряду матче в чемпионате Украины и уступает Шахтеру уже семь баллов в турнирной таблице, имея один матч в запасе. Заря на данный момент занимает четвертую позицию.

Заря — Динамо 1:1
Голы: Громов, 44 — Сидорчук, 67

Заря: Махарадзе —  Караваев, Вернидуб, Сваток, Чеберко —  Силас,  Харатин — Кабаев, Громов (Кочергин, 64), Хомченовский (Леонардо, 39) — Рафаэль.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Цыганков, Шепелев (Дуэлунд, 59), Вербич — Русин (Супряга, 72).

Предупреждения: Кабаев, Силас, Харатин — Буяльский, Шепелев, Цыганков.

На 90+3-й минуте был удален Владислав Кабаев (второе предупреждение).

В двух других матчах игрового дня Львов прервал шестиматчевую серию без побед в чемпионате Украины, а Мариуполь в Киеве в концовке вырвал победу над Олимпиком.

Олимпик — Мариуполь 1:3
Голы: Вакуленко, 26 (с пенальти) — Федорчук, 9, 89, Фомин, 80

Черноморец — ФК Львов 0:1
Гол: Бруно, 43

Напомним, накануне Шахтер обыграл Александрию и укрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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