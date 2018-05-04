Динамо не смогло обыграть Мариуполь и существенно ухудшило шансы на чемпионство

Киевское Динамо сыграло вничью против Мариуполя в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

Киевлянам обязательно нужно было побеждать, чтобы не дать шанса Шахтеру оторваться больше, чем на три очка, за два тура до конца чемпионата. Динамо, как и в предыдущем матче против Мариуполя, пропустило первым. Уже на 15-й минуте после передачи Тотовицкого отличился Борячук.

Динамовцы смогли отыграться только во втором тайме благодаря реализованному пенальти Циганкова.

Расстояние Динамо от Шахтера на данный момент составляет два очка, но "Горняки" еще имеют игру в запасе. Теперь для того, чтобы догнать команду Паулу Фонсеки, Динамо будет недостаточно только победы в очном матче, нужно ждать осечки Шахтера как минимум в еще одном поединке.

Динамо — Мариуполь 1:1

Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) — Борячук, 15

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань — Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) — Беседин

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Белый, Быков — Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири — Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий — Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин — Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, Динамо собирается заплатить Заре за предстоящую 5 мая игру 30-го тура украинской Премьер-лиги против своего конкурента в борьбе за чемпионство Шахтера, рассчитывая на потерю очков донецким клубом.

НВ