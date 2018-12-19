Динамо не продало лидера немецкому клубу за 16 млн евро и бонусы - журналист Сегодня, 00:15 101 Цей матеріал також доступний українською Цыганковым интересуются итальянские и немецкий клубы - журналист Фото: ФК Динамо via Facebook

Динамо ответило отказом на предложение неназванного немецкого клуба продать своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова за 16 млн евро, а также бонусы, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

В своем аккаунте в Telegram он подтвердил предыдущую информацию, что к 21-летнему футболисту действительно проявляют интерес несколько клубов Европы, включая два из Италии.

По его словам, наиболее конкретный интерес исходил не из Серии А, а от немецкого клуба, который сделал неформальное предложение о трансфере.

"Ответ от киевлян пока отрицательный. Не исключено, что стороны поднимут ставки", - добавил Крыжановский.

По данным ведущего программы Профутбол и Цыганык Live Игоря Цыганыка, у Динамо есть предложение по Цыганкову в размере 20 млн евро. Журналист не исключил, что переговоры могут продолжиться.

Сообщалось, что киевский клуб готов продать ведущего полузащитника за 20 миллионов евро. Наставник Динамо Александр Хацкевич признал, что на футболистов киевской команды есть спрос, но там не хотят терять молодых игроков.