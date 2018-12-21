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Динамо не прекратило следить за колумбийским нападающим - медиа

Сегодня, 19:10
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Динамо может заинтересоваться Морелосом в январе

Динамо продолжает следить за ситуацией вокруг будущего нападающего шотландского Рейнджерс Альфредо Морелоса, сообщает Footballinsider247.com.

По информации портала, киевский клуб может возобновить интерес к 22-летнему колумбийскому футболисту, когда в январе откроется зимнее трансферное окно.

Как отмечает медиа, конкурентами украинской стороны выступает ряд нешотландских клубов, среди которых называется французский Бордо.

Рейнджерс не собираются расставаться с форвардом посреди сезона, поскольку рассчитывает продолжить борьбу за чемпионский титул в Шотландии.

Действующий контракт южноамериканского футболиста заканчивается в 2022 году, но клуб из Глазго ожидает предложений со стороны других клубов.

Минувшим летом сообщалось, что киевское Динамо планирует приобрести Альфредо Морелоса.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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