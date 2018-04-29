Динамо не отпустило в отрыв Шахтер, Заря приблизилась к Ворскле. Результаты матчей чемпионата Украины

В 29-м туре украинской Премьер-лиги Динамо на выезде победило Ворсклу 1:0, а Заря в домашних стенах оказалась сильнее Вереса с аналогичным счетом.

После победы Шахтера над Мариуполем Динамо отстало от лидера на шесть очков, поэтому не могло позволить себе осечку в Полтаве против местной Ворсклы.

Первый тайм не выявил победителя, но во второй половине киевская команда смогла пробить ворота соперника. В этом ей помог выход на замену Дьемерси Мбокани, который спустя три минуты после появления на поле отличился голом после прострела от Томаша Кенджеры.

Ворскла — Динамо 0:1

Гол: Мбокани, 63

Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок — Кобахидзе (Гиоргадзе, 84), Чеснаков, Шарпар, Кулач (Сергийчук, 67) — Васин (Сапай, 46), Коломоец

Динамо: Бойко — Кенджера, Шабанов, Бурда, Пиварич — Буяльский (Мбокани, 60), Шепелев (Шапаренко, 55) — Цыганков, Гармаш (Ротань, 87), Вербич — Беседин

Предупреждены: Чеснаков, Даллку, Чижов — Пиварич

Поражением Ворсклы воспользовалась Заря. Победу луганскому коллективу принес результативный удар Юри после передачи от Давида Фопала. Благодаря этому успеху подопечные Юрия Вернидуба лишь на одно очко отстают от полтавчан, которые занимают третье место.

Заря - Верес 1:0

Гол: Юри, 59

Заря: Лунин — Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73) — Гордиенко, Андриевский — Караваев, Силас (Фопала, 52), Громов — Юри

Верес: Бандура — Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук — Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков — Жулио Сезар (Микитин, 59)

Предупреждены: Чечер, Юри, Харатин, Кабаев — Симинин, Пепи, Мягков

Удален: Адамюк, 50 (прямая красная карточка)

В нижней шестерке Зирка победила дома Олимпик, Черноморец в гостях - Сталь, а ФК Александрия на выезде - Карпаты. Благодаря этому Черноморец выбрался из зоны вылета.

Зирка — Олимпик 2:0

Голы: Петров, 64, Чичиков, 75

Сталь — Черноморец 1:2

Голы: Климчук, 22 — Третьяков, 25, Бобко, 66

Карпаты – Александрия 1:2

Голы: Нестеров, 4 – Банада, 35, Ситало, 52

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Ранее в 29-м туре украинской Премьер-лиги Шахтер переиграл на выезде Мариуполь со счетом 1:0.

НВ