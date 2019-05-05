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Динамо нашло кандидата на замену Хацкевичу - СМИ

Вчера, 22:57
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Динамо нашло кандидата на замену Хацкевичу - СМИ - фото

ФК Динамо

Михайличенко возглавлял Динамо с 2002-го по 2004 год

Киевское Динамо рассматривает Алексея Михайличенко в качестве кандидата на замену нынешнему главному тренеру команды Александру Хацкевичу, у которого заканчивается контракт, сообщает Sport Arena.

По информации издания, из-за неудовлетворительных результатов команды руководство клуба задумалось о смене главного тренера.

На место наставника Динамо Александра Хацкевича руководство может пригласить Алексея Михайличенко, который в данный момент занимает должность спортивного директора клуба.

У Хацкевича через несколько недель заканчивается контракт и руководство Динамо не вело разговор о его продлении.

Михайличенко уже возглавлял Динамо с 2002-го по 2004 год и дважды становился с киевским клубом чемпионом Украины.

Хацкевич возглавил Динамо в 2017 году и за это время выиграл Кубок Украины-2018.

На данный момент Динамо занимает второе место в украинской Премьер-лиге с отставанием от донецкого Шахтера на 9 очков.

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Александр Хацкевич

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