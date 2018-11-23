23 ноября 2018, пятница

Динамо начало переговоры о подписании защитника французского клуба - медиа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хаддади (слева) может перейти в Динамо в январе

Хаддади (слева) может перейти в Динамо в январе

Динамо обсуждает трансфер защитника французского Дижона Уссама Хаддади, сообщает Football Tunisien.

По информации аккаунта в Twitter, 26-летний футболист и его представители контактируют с киевским клубом по поводу потенциального перехода.

Как отмечает Football Tunisien, сделка по тунисскому исполнителю в украинскую команду может состояться в январе 2019 года, когда будет открыто зимнее трансферное окно.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает оборонца в три миллиона евро. Соглашение Хаддади с Дижоном заканчивается летом 2019 года.

В нынешнем сезоне защитник сборной Туниса провел 13 матчей за представителя Лиги 1. В его активе один гол и две результативные передачи.

Ранее нигерийские СМИ сообщили, что Динамо близко к подписанию нигерийского полузащитника Акинджиде Идову. Сам игрок литовской Паланги подтвердил интерес со стороны киевского клуба.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове