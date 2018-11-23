Динамо начало переговоры о подписании защитника французского клуба - медиа

Хаддади (слева) может перейти в Динамо в январе

Динамо обсуждает трансфер защитника французского Дижона Уссама Хаддади, сообщает Football Tunisien.

По информации аккаунта в Twitter, 26-летний футболист и его представители контактируют с киевским клубом по поводу потенциального перехода.

Как отмечает Football Tunisien, сделка по тунисскому исполнителю в украинскую команду может состояться в январе 2019 года, когда будет открыто зимнее трансферное окно.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает оборонца в три миллиона евро. Соглашение Хаддади с Дижоном заканчивается летом 2019 года.

В нынешнем сезоне защитник сборной Туниса провел 13 матчей за представителя Лиги 1. В его активе один гол и две результативные передачи.

Ранее нигерийские СМИ сообщили, что Динамо близко к подписанию нигерийского полузащитника Акинджиде Идову. Сам игрок литовской Паланги подтвердил интерес со стороны киевского клуба.