Динамо начало переговоры о подписании защитника французского клуба - медиа

Динамо обсуждает трансфер защитника французского Дижона Уссама Хаддади, сообщает Football Tunisien.
По информации аккаунта в Twitter, 26-летний футболист и его представители контактируют с киевским клубом по поводу потенциального перехода.
Как отмечает Football Tunisien, сделка по тунисскому исполнителю в украинскую команду может состояться в январе 2019 года, когда будет открыто зимнее трансферное окно.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает оборонца в три миллиона евро. Соглашение Хаддади с Дижоном заканчивается летом 2019 года.
В нынешнем сезоне защитник сборной Туниса провел 13 матчей за представителя Лиги 1. В его активе один гол и две результативные передачи.
Ранее нигерийские СМИ сообщили, что Динамо близко к подписанию нигерийского полузащитника Акинджиде Идову. Сам игрок литовской Паланги подтвердил интерес со стороны киевского клуба.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования