Динамо на три недели лишилось ключевого игрока - СМИ

Основной нападающий Динамо Артем Беседин выбыл из-за травмы на три недели, сообщает Динамомания.

По информации портала, у 22-летнего футболиста киевского клуба диагностировали рецидив повреждения ахиллова сухожилия.

Тем самым форвард не только пропустит октябрьские поединки сборной Украины против Италии и Чехии, но и матчи Динамо против Ворсклы в Премьер-лиге и Ренна в Лиге Европы.

Ранее из-за этой же травмы Беседин пропустил месяц и восстановился в конце сентября накануне игры 10-го тура украинского чемпионата против Арсенала.

В новом сезоне футболист провел за киевский коллектив 11 поединков. В его активе один гол и две результативные передачи.

На днях наставник сборной Украины Андрей Шевченко вместо Беседина вызвал в национальную команду нападающего турецкого Кайсериспора Артема Кравца.