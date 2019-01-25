Динамо на три месяца потеряло нападающего Вчера, 18:41 13365 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Операция Беседина прошла успешно ФК Динамо via Facebook

Нападающий Динамо Артем Беседин выбыл на три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия.



В комментарии официальному сайту киевского клуба его главный врач Леонид Миронов рассказал, что 22-летнего футболиста прооперировали в одной из лучших клиник Европы, которая специализируется на спортивных травмах.

"Артему сделали операцию в среду, почистили ахиллово сухожилие. Операция была не длительная, потому что ничего опасного там не было. Она прошла успешно", - добавил руководитель медштаба Динамо.

Недавно появилась информация, что Беседин рискует пропустить до четырех месяцев из-за травмы голеностопа.

В октябре 2018-го года сообщалось, что нападающий выбыл из-за рецидива повреждения ахиллова сухожилия на три недели.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков узнал о том, что в том числе из-за травмы Беседина Динамо планирует подписать еще двух игроков.

