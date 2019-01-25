Вахтанг Кипиани
Тролль державы
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе

Динамо на три месяца потеряло нападающего

Вчера, 18:41
13365
Цей матеріал також доступний українською

ФК Динамо via Facebook

Операция Беседина прошла успешно

Нападающий Динамо Артем Беседин выбыл на три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия.

В комментарии официальному сайту киевского клуба его главный врач Леонид Миронов рассказал, что 22-летнего футболиста прооперировали в одной из лучших клиник Европы, которая специализируется на спортивных травмах.

"Артему сделали операцию в среду, почистили ахиллово сухожилие. Операция была не длительная, потому что ничего опасного там не было. Она прошла успешно", - добавил руководитель медштаба Динамо.

Недавно появилась информация, что Беседин рискует пропустить до четырех месяцев из-за травмы голеностопа. 

В октябре 2018-го года сообщалось, что нападающий выбыл из-за рецидива повреждения ахиллова сухожилия на три недели. 

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков узнал о том, что в том числе из-за травмы Беседина Динамо планирует подписать еще двух игроков.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 18:41

article_img
Динамо на три месяца потеряло нападающего
13347
События

Вчера, 09:37

article_img
Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW
3995
Футбол

Вчера, 22:55

article_img
Коноплянка забил эффектный гол в матче чемпионата Германии - видео
2810

Главное

События

Вчера, 16:51

article_img
Известный политтехнолог Сергей Гайдай даст большое интервью Радио НВ сегодня в 20:00
Экономика

Вчера, 12:03

article_img
Общий госдолг Украины в декабре вырос до $78,32 млрд
Страны

Вчера, 19:02

article_img
Суд освободил экс-советника Трампа под залог в $250 тыс.