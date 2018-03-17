Динамо на семь месяцев задолжало зарплату своему защитнику - СМИ

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Будущее Хачериди (слева) в Динамо под вопросом
Фото: ФК Динамо via Facebook

Будущее Хачериди (слева) в Динамо под вопросом

Защитник Динамо Евгений Хачериди, чей контракт заканчивается летом 2018 года, уже семь месяцев не получает зарплату, сообщает Footboom.

Эта информация появилась на фоне заявления наставника киевской команды Александра Хацкевича о том, что футболист отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио после травмы Тамаша Кадара, пояснив это тем, что не может играть левого центрбека, где действует венгерский игрок.

Вместе с тем, представляющий интересы Хачериди Иван Пироженко не подтвердил и не опроверг слухи о возможном конфликте защитника с тренером.

"Это их внутренняя кухня. Я туда лезть не хочу", - заявил агент оборонца.

Ранее появилась информация, что защитник покинет клуб по завершении текущего сезона летом 2018 года. Позже стало известно, что оборонец может заключить новое соглашение вопреки спекуляциям о своем летнем уходе. 

Позже президент Динамо Игорь Суркис выразил сомнения, что Хачериди, а также форвард Дьемерси Мбокани и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе. Между тем, Пироженко опроверг слухи о том, что его клиент может перейти в один из российских клубов.

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