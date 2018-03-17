Динамо на семь месяцев задолжало зарплату своему защитнику - СМИ

Защитник Динамо Евгений Хачериди, чей контракт заканчивается летом 2018 года, уже семь месяцев не получает зарплату, сообщает Footboom.

Эта информация появилась на фоне заявления наставника киевской команды Александра Хацкевича о том, что футболист отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио после травмы Тамаша Кадара, пояснив это тем, что не может играть левого центрбека, где действует венгерский игрок.

Вместе с тем, представляющий интересы Хачериди Иван Пироженко не подтвердил и не опроверг слухи о возможном конфликте защитника с тренером.

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"Это их внутренняя кухня. Я туда лезть не хочу", - заявил агент оборонца.

Ранее появилась информация, что защитник покинет клуб по завершении текущего сезона летом 2018 года. Позже стало известно, что оборонец может заключить новое соглашение вопреки спекуляциям о своем летнем уходе.

Позже президент Динамо Игорь Суркис выразил сомнения, что Хачериди, а также форвард Дьемерси Мбокани и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе. Между тем, Пироженко опроверг слухи о том, что его клиент может перейти в один из российских клубов.