Динамо на последних минутах упустило победу над Астаной в Лиге Европы - видео

В рамках первого тура группового раунда Лиги Европы Динамо со счетом 2:2 на своем поле упустило победу на последних минутах над Астаной, ведя в счете 2:1.

Хозяева с первых минут поспешили осадить ворота гостей. Упустив один верный момент, бело-синие сумели открыть счет на 11-й минуте. Назарий Русин придержал мяч возле чужой штрафной, отбросил на Виктора Цыганкова, который, обыгравшись с Виталием Буяльским, бильярдным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Ненада Эрича.

Казахстанский коллектив не смутился и попытался отреагировать своей активностью у чужих владений. Спустя 10 оборотов секундной стрелки ему это удалось. После подачи углового Денис Бойко вынес мяч, но недалеко. Его подхватил Жуниор Кабананга и сделал еще один навес, а Марин Аничич спокойно выиграл борьбу в воздухе и отправил мяч под перекладину.

Получив психологическое преимущество, Астана оказалась близка к тому, чтобы выйти вперед. Тем не менее, постепенно Динамо сумело перехватить инициатиаву, а в добавленное к первому тайму время снова повело в счете. После подачи от Беньямина Вербича Эрич выпустил мяч из рук, чем воспользовался подоспевший Денис Гермаш.

Начало второго тайма осталось за гостями, но не преуспели в атаках. Хозяева недолго отсиживались в обороне, после чего создали ряд моментов, которые не сумели реализовать.

Расплата наступила в добавленное к основному время, когда на 90+5-й Астана разыграла угловой, Никита Бурда получил повреждение и упал в штрафной, в то время, как Педро Энрике подобрал мяч на противоположном фланге, навесил на Романа Муртазаева, который вколотил мяч в сетку, опередив Кендзёру - 2:2.

Динамо - Астана 2:2

Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 - Анчич, 21, Муртазаев, 90+5

Динамо: Бойко — Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Морозюк, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Вербич — Русин

Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Шомко – Томасов (Муртазаев, 88), Маевский, Кляйнхайслер, Энрике — Алмейда (Мужиков, 79), Кабананга (Янга, 82)

Предупреждены: Бурда, Русин

НВ