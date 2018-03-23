Динамо на месяц потеряло основного защитника

Основной защитник Динамо Тамаш Кадар из-за травмы выбыл из строя на месяц.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, венгерский футболист отправился в расположение своей национальной сборной, где пройдет первый этап реабилитации.

Центральный защитник вернется в Украине 28 марта, после чего продолжит свое восстановление после полученного повреждения.

Вместе с тем, завершает восстанавливаться после травмы основной вратарь Динамо Георгий Бущан. Согласно прогнозам врачей, на следующей неделе голкипер сможет тренироваться в общей группе.

Восстановление ранее получившего тяжелое повреждение полузащитника Сергея Сидорчука проходит по плану: игрок уже выполняет беговую работу и занимается с мячом, хотя игровые упражнения и серии ему пока запрещены.

В начале февраля стало известно, что Бущан пропустит минимум месяц из-за травмы.