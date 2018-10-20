Динамо минимально обыграло Ворсклу и сократило отставание от Шахтера. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В субботу, 20 октября, состоялись два матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

В главном матче дня встречались два украинских участника Лиги Европы - Ворскла и Динамо. Игра завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече в конце первого тайма забил Виктор Цыганков, который воспользовался результативной передачей Владислава Супряги, для которого этот ассист стал дебютным результативным действием в составе киевского клуба.

Благодаря победе в Полтаве Динамо вновь приблизилось к Шахтеру на расстояние двух очков. Ворскла продолжает находиться на четвертом месте.

Ворскла — Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 40

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар — Наджееб (Сергийчук, 82), Кулач, Ребенок — Коломоец (Карека, 72)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 70) — Морозюк, Гармаш, Цыганков (Сидклей, 71) — Супряга (Русин, 90+2)

Предупреждения: Буяльский, Кадар, Гармаш

Обзор матча

В другом матче игрового дня Мариуполь на своем поле обыграл Зарю. Примечательно, что на 90-й минуте этого матча азовцы вели со счетом 3:0, но в компенсированное время едва не упустили победу, позволив луганчанам забить два мяча.

Эта победа позволила Мариуполю подняться на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Мариуполь — Заря 3:2

Голы: Борячук, 31, 36, Зубков, 83 — Громов, 90, Кочергин, 90+3.

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Федорчук, Быков — Демири, Игнатенко (Пихаленок, 85) — Борячук (Фомин, 69), Мишнев, Чурко (Зубков, 72) — Вакула.

Заря: Фелипе — Кабаев (Леднев, 68), Сваток, Вернидуб, Чеберко — Силас, Прийма (Арвеладзе, 45+1) — Караваев, Рафаэль (Громов, 24), Кочергин — Леонардо.

Предупреждения: Федорчук, Вакула, Быков — Силас, Прийма.

На 60-ой минуте Владислав Кочергин не забил пенальти (промах).

На 65-й минуте был удален Валерий Федорчук (повторное предупреждение).

На 79-й минуте был удален Александр Караваев (грубое нарушение).

Обзор матча

Напомним, донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну в стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу благодаря голу Майкона на последних минутах.

Турнирное положение

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