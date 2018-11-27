Динамо лишилось четверых игроков перед матчем Лиги Европы

В гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против Астаны Динамо не помогут оборонец Йосип Пиварич, полузащитник Виталий Буяльский и нападающие Артем Беседин и Владислав Супряга.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, все четверо футболистов не отправились вместе с командой в Казахстан из-за повреждений.

Полный состав украинского коллектива выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько;

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный;

Нападающий: Назарий Русин.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы Астана - Динамо состоится 29 ноября в 17.50 по киевскому времени в столице Казахстана Астане.

Ранее Беседин вернулся в строй команды после более чем месячного отсутствия из-за травмы. В то же время, сам нападающий заявил, что ему еще нужно перестраховаться и поберечься.