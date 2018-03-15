Динамо - Лацио. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Для выхода в четвертьфинал Динамо нужно победить или сыграть вничью 0:0 или 1:1

НВ пересказывает события ответной игры 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Лацио. Поединок состоится сегодня, 15 марта, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Морозюк, Шапаренко, Цыганков - Мораес

Лацио: Стракоша - Уоллас, де Врей, Раду - Баста, Мурджа, Лукас, Пароло, Лукаку - Андерсон - Иммобиле

Онлайн трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 15 марта в 20.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Динамо: выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, если выиграет или сыграет вничью 0:0 или 1:1, поскольку в первом поединке в Италии зафиксирована ничья 2:2. Команда потерпела одно поражение в предыдущих семи играх во всех турнирах при трех победах. Коллектив Александра Хацкевича не сможет рассчитывать в поединке на основного полузащитника Дениса Гармаша (дисквалификация).

Лацио: выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, если выиграет или сыграет вничью - в последнем случае при минимум трех забитых мячах. Команда не знает побед в предыдущих четырех поединках во всех турнирах при двух ничьих. Коллектив Симоне Индзаги не сможет рассчитывать в игре на основных защитника Адама Марушича (травма) и полузащитника Сергея Милинковича-Савича (усталость).

Статистика знает три матча между этими командами. В двух из них сильнее оказался Лацио, еще в одном - неделю назад - победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Лацио - коэффициент на его победу равен 2,15, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 3,30, а ничья - в 3,40. Коэффициенты на проход Динамо и Лацио составляют 1,91 и 1,80 соответственно.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Динамо просит болельщиков поддержать команду на стадионе: