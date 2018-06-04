04 июня 2018, понедельник

Динамо купило бразильского полузащитника - СМИ

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Че Че (слева) подписал пятилетний контракт с Динамо

Че Че (слева) подписал пятилетний контракт с Динамо

Динамо приобрело у Палмейраса полузащитника Че Че, сообщает UOL.

По информации бразильского медиа, украинская сторона заплатит за переход 25-летнего футболиста сумму в 4,8 миллиона евро.

Согласно данным ресурса, стороны еще две недели назад достигли устного соглашения по трансферу. Игрок центра поля подписал трудовой договор с киевским клубом на пять лет.

Сообщалось, что Динамо согласовало переход бразильского полузащитника Палмейраса. Пресса предполагала, что сумма трансфера составит 4,8 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что киевский клуб близок к подписанию бразильского полузащитника Данило Невеша (Че Че).

Накануне медиа узнали об интересе Динамо к приобретению форварда краковской Вислы Карлоса Лопеса Уэски. Ранее сообщалось, что киевский клуб намерен за 3,5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду.

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