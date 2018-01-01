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Динамо - Яблонец. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 22:30
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Динамо пропустило единственный мяч уже на 10-й минуте

В заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы Динамо проиграл в домашних стенах чешскому Яблонцу со счетом 0:1.

Хозяева поля оказалась в роли проигрывающей команды уже на 10-й минуты, когда после исполнения углового Мартин Долежал пробил точно в ворота ударом головой.

До перерыва гости создали несколько реальных возможностей увеличить счет, но не добились успеха, в чем им в том числе помешал вратарь киевского клуба Георгий Бущан.

Второй тайм остался за украинским коллективом, но Беньямин Вербич (дважды) и Артем Беседин упустили верные шансы сравнять счет.

Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.

НВ

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

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