Динамо - Яблонец. Видео гола и обзор матча Сегодня, 22:30 59 Цей матеріал також доступний українською Динамо пропустило единственный мяч уже на 10-й минуте

В заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы Динамо проиграл в домашних стенах чешскому Яблонцу со счетом 0:1.

Хозяева поля оказалась в роли проигрывающей команды уже на 10-й минуты, когда после исполнения углового Мартин Долежал пробил точно в ворота ударом головой.

До перерыва гости создали несколько реальных возможностей увеличить счет, но не добились успеха, в чем им в том числе помешал вратарь киевского клуба Георгий Бущан.

Второй тайм остался за украинским коллективом, но Беньямин Вербич (дважды) и Артем Беседин упустили верные шансы сравнять счет.

Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.

НВ