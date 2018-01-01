Динамо - Яблонец. Видео гола и обзор матча
Сегодня, 22:30
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В заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы Динамо проиграл в домашних стенах чешскому Яблонцу со счетом 0:1.
Хозяева поля оказалась в роли проигрывающей команды уже на 10-й минуты, когда после исполнения углового Мартин Долежал пробил точно в ворота ударом головой.
До перерыва гости создали несколько реальных возможностей увеличить счет, но не добились успеха, в чем им в том числе помешал вратарь киевского клуба Георгий Бущан.
Второй тайм остался за украинским коллективом, но Беньямин Вербич (дважды) и Артем Беседин упустили верные шансы сравнять счет.
Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.
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