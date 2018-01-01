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Динамо - Яблонец. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Сегодня, 16:06
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Цей матеріал також доступний українською

Динамо уже вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе

НВ следит за игрой заключительного тура группового этапа Лиги Европы между Динамо (Украина) и Яблонцем (Чехия), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 13 декабря, в 19.55 по киевскому времени.

Когда и где смотреть матч Динамо - Яблонец

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Цыганков, Шапаренко, Беседин

Яблонец: Грубы, Ганоусек, Лишка, Говорка, Голеш, Хюбшман, Соболь, Кубиста, Травник, Храмоста, Долежал

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 13 декабря в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Динамо: уже обеспечило себе место в 1/16 финала Лиги Европы с первого места в группе. Команда подходит к игре с серией из одного поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при пяти победах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Виталия Буяльского из-за травмы.

Яблонец: по итогам пяти туров группового раунда Лиги Европы занимает последнее, четвертое место в группе с двумя очками и уже не поднимется выше. Команда подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Якуба Поважанеца из-за дисквалификации.

Статистика: знает один официальный матч между этими командами, который состоялся во втором туре групповой стадии Лиги Европы текущего сезона в Чехии и завершился со счетом 2:2.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Динамо является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,80, тогда как выигрыш Лиона оценивается в 4,75, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Игроки Яблонца из-за матча Шахтер - Лион на НСК Олимпийский пришлось тренироваться на стадионе Динамо:

Накануне Динамо провело тренировку перед матчем на своей базе:

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

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