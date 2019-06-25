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Динамо договорилось о подписании полузащитника сборной Украины — медиа

Сегодня, 00:08
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Динамо договорилось о подписании полузащитника сборной Украины — медиа - фото

УАФ

Караваеву осталось согласовать условия личного контракта с Динамо — СМИ

Динамо согласовало с Зарей условия перехода ее полузащитника Александра Караваева, сообщает Sport Arena.

По информации портала, 27-летний футболист сборной Украины должен присоединиться к киевской команде перед ее первым летним сбором.

Как отмечает ресурс, если Динамо и сам игрок договорятся об условиях личного контракта, то Караваев подпишет его еще до отъезда на сборы.

Медиа допускает, что подписание полузащитника может заставить тренерский штаб киевской команды перевести на левый фланг Виктора Цыганкова.

Сообщалось, что игрок сборной Украины и луганской Зари близок к переходу в Динамо.

Сам Караваев не подтвердил, но и не опроверг слухи, заявив, что хочет выступать на более высоком уровне.

Теги:   Сборная Украины Трансферы Заря (Луганск) ФК Заря ФК Динамо (Киев) Футбол

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