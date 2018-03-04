Динамо и Заря забили пять мячей за тайм, определились шестерки второго этапа соревнований. Результаты матчей чемпионата Украины

3-4 марта состоялись матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо дважды проигрывало по ходу встречи, но могло вырвать победу над Зарей.

Первый тайм команды, такое впечатление, копили силы для того, чтобы выдать голевую вторую половину. Обе команды имели полумоменты, но ничего очень опасного не происходило - плюс, свое слово сказало заснеженное поле НСК Олимпийского.

Уже на 49-й минуте Заря открыла счет - Лунан поймал мяч после углового, начал быструю контратаку, в конце которой Фаупала пробивал с разворота, но Бойко справился с ударом. А вот набежавший Харатин отправил мяч в ворота бывшей команды.

Через 10 минут дебютным голом за команду отметился Вербич, замкнув навес Цыганкова. Прошло две минуты и счет уже стал 2:1 - это Фаупала на фланге штрафной накрутил Хачериди и отдал на Громова, который пробивал, и Юри подправил мяч в ворота.

После этого Цыганков забил очередной гол, подтвердив мнение, что именно он сейчас является лидером киевского клуба.

А уже на 93-й минуте самым расторопным в штрафной Зари оказался Томаш Кендзера, принеся киевской команде три очка.

Динамо – Заря 3:2

Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 – Харатин, 49, Юри, 61.

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич – Шепелев (Шапаренко, 54), Буяльский – Гонсалес (Вербич, 54), Гармаш, Цыганков – Мораес

Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко – Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) — Караваев, Юри, Громов – Фаупала (Лунев, 83)

Шахтер в гостях без особых проблем обыграл Карпаты. Первый тайм львовяне выстояли, но во втором Бернард, Алан Патрик и Исмаили обеспечили уверенную победу своей команде.

Карпаты — Шахтер 0:3

Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.

Карпаты: Пидкивка — Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк — Вербный, Карраскаль — Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69) – Акулинин (Кортес, 72).

Шахтер: Пятов — Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83) — Феррейра (Бланко-Лещук, 85).

Результаты матчей 22-го тура УПЛ:

Ворскла - Черноморец 2:1

Голы: Коломоец, 17, Зубейко, 44 (в свои ворота) — Бамба, 78.

Мариуполь – Олимпик 1:0

Голы: Болбат, 29

Сталь — Верес 0:1

Гол: Кулиш, 30.

После того, как Мариуполь обыграл Олимпик, стал известен окончательный состав первой и второй шестерок на втором этапе первенства УПЛ.

Борьбу за награды и путевки в еврокубки поведут Шахтер, Динамо, Ворскла, Заря, Верес и Мариуполь.

В битве за выживание примут участие Олимпик, Александрия, Карпаты, Зирка, Черноморец и Сталь.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Динамо проиграло Вересу, a Шахтер разгромил аутсайдера.