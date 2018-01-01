Динамо и Заря одержали разгромные победы. Результаты матчей чемпионата Украины - видео Сегодня, 19:06 84 Цей матеріал також доступний українською Динамо завершило первую часть чемпионата победой над Карпатами Фото: ФК Динамо

Сегодня, 8 декабря, состоялись три матча 18 тура украинской Премьер-лиги, после чего команды уйдут на перерыв.

Киевское Динамо завершило первую часть чемпионата разгромной победой над львовскими Карпатами. В воротах хозяев побывало аж четыре мяча, три из которых на свой счет записал один из лидеров Динамо Виктор Цыганков. Автором еще одного гола стал Николай Шапаренко.

Цыганков открыл счет ударом со штрафного, а затем удвоил преимущество, воспользовавшись провалом Карпат на правом фланге и пробив в угол ворот. Позже львовяне допустили еще две ошибки на правом фланге, которые привели к голам.

С хорошим настроением уходит на перерыв Заря. Луганский клуб в Запорожье не оставил шансов аутсайдеру чемпионата киевскому Арсеналу - 3:0.

На позитивной ноте завершила первую часть Премьер-лиги и Ворскла, которая на выезде обыграла одесский Черноморец. В четверг на полтавскую команду еще ждет выездной матч шестого тура Лиги Европы против лиссабонского Спортинга.

Карпаты - Динамо - 0:4

Голы: Цыганков, 28, 49, 90+1, Шапаренко, 89

Карпаты: Кучинский - Федецкий, Гуйе, Мехремич - Карраскаль, Эрбес (Понде, 70), Кльоц, Мякушко (Мирошниченко, 58) - Ди Франко - Швед (Лебеденко, 57), Гуцуляк

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 90+2) - Цыганков, Шапаренко, Вербич - Беседин (Дуелунд, 90)

Предупреждение: Эрбес, Мехремич, Гуйе, Гуцуляк, Ди Франко - Беседин, Шапаренко, Шепелев, Вербич

Гол Цыганкова, 0:1

Гол Цыганкова, 0:2

Гол Шапаренко, 0:3

Гол Цыганкова, 0:4

Заря - Арсенал-Киев - 3:0

Голы: Караваев, 36 (пен), Громов, 51, Каменюка, 80

Заря: Луис Филипе - Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко (Каменюка, 69) - Арвеладзе, Кочергин (Леднев, 71) - Караваев, Кабаєв (Леонардо, 81), Хомченовский - Громов

Арсенал-Киев: Ситало - Зозуля, Акакпо (Сухоручко, 63), Дубинчак, Майданевич - Ореховский (Вакулко, 65), Домбровский - Семенюк, Янаков (Ермаченко, 86), Сагуткин - Акулинин

Предупреждение: Зозуля

Обзор матча

Черноморец - Ворскла - 0:1

Гол: Чижов, 4

Черноморец: Литовченко, Трубочкин (Штогрин, 87), Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков, Бабенко, Савченко, Черний (Мусолитин, 46), Рыжук, Коваль, Семенов

Ворскла: Шуст, Чижов, Пердута, Гиоргадзе, Артур (Кане, 85), Габелок, Чеснаков, Шарпар, Сакив, Ребенок, Карека (Сергийчук, 74)

Предупреждения: Остапенко, Коваль - Чижов, Сакив

Таблица сайта УПЛ

Накануне донецкий Шахтер в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги разгромил Мариуполь со счетом 3:0.

НВ