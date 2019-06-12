Динамо и Шахтер сошлись в схватке за 16-летнего таланта Карпат — журналист Сегодня, 20:12 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Один из испанских клубов уже предложил Хланю подписать контракт — журналист ФК Карпаты

Динамо и Шахтер борются за подписание 16-летнего полузащитника Карпат Максим Хланя, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.



В своем аккаунте в Telegram он написал, что помешать украинским грандам заполучить перспективного игрока может один из испанских клубов, который уже предложил тому контракт.

Стремление Динамо подписать Хланя также объясняется и тем, отмечает Крыжановский, что до 12-ти лет тот занимался в школе киевлян, а затем переехал во Львов.

По информации журналиста, столичный клуб реально может проиграть борьбу за таланта, как это случилось в ситуации с подписанием Шахтером основного нападающего молодежной сборной Украины Даниила Сикана.

Хлань провел за Карпаты семь поединков в весенней части сезона 2018/19 чемпионата среди игроков до 19-ти лет. Он также выступает за сборную Украины в своем возрасте.

В январе Шахтер объявил о подписании форварда львовского клуба Даниила Сикана. В феврале нападающий перешел на правах аренды в ФК Мариуполь до лета 2019-го года.

