Динамо и Шахтер сошлись в схватке за 16-летнего таланта Карпат — журналист
Динамо и Шахтер борются за подписание 16-летнего полузащитника Карпат Максим Хланя, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.
В своем аккаунте в Telegram он написал, что помешать украинским грандам заполучить перспективного игрока может один из испанских клубов, который уже предложил тому контракт.
Стремление Динамо подписать Хланя также объясняется и тем, отмечает Крыжановский, что до 12-ти лет тот занимался в школе киевлян, а затем переехал во Львов.
По информации журналиста, столичный клуб реально может проиграть борьбу за таланта, как это случилось в ситуации с подписанием Шахтером основного нападающего молодежной сборной Украины Даниила Сикана.
Хлань провел за Карпаты семь поединков в весенней части сезона 2018/19 чемпионата среди игроков до 19-ти лет. Он также выступает за сборную Украины в своем возрасте.
В январе Шахтер объявил о подписании форварда львовского клуба Даниила Сикана. В феврале нападающий перешел на правах аренды в ФК Мариуполь до лета 2019-го года.