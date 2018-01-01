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Динамо и еще два клуба потребовали отставки президента украинской Премьер-лиги

Сегодня, 13:50
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Сразу три клуба выступают за отставку Гримма

Фото: УПЛ

Участники украинской Премьер-лиги (УПЛ) Динамо, Заря и Олимпик потребовали отставки президента УПЛ Томаса Гримма.

Как сообщает FootballHub, с таким требованием выступил заместитель генерального директора киевского клуба Сергей Мохник на заседании клубов лиги, которое было посвящено возможному увеличению участников УПЛ.

Позицию функционера Динамо поддержали Заря и Олимпик. По информации Sport Arena, на встречу не приехали представители сразу шести клубов - Шахтера, Мариуполя, Черноморца, Ворсклы, Александрии и Львова.

Сообщалось, что УПЛ решила увеличить количество участников с 2019 года, а в апреле 2018 года было принято решение, что в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграют 12 клубов.

Позже появилась информация, что УПЛ решила увеличить число участников турнира до 16-ти команд со следующего сезона.

6 апреля 2018 года Томас Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола. За избрание функционера свои голоса отдали 10 клубов главного футбольного дивизиона, два других воздержались. Швейцарец избран на пост президента УПЛ на два года.

Теги:   ФК Львов ФК Олимпик ФК Ворскла ФК Александрия ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер ФК Заря ФК Мариуполь Черноморец (Одесса) Премьер-лига Украины Заря (Луганск) Футбол

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