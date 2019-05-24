Динамо хочет получить от итальянского клуба 25−30 млн евро за своего лидера — СМИ Сегодня, 14:15 596 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Наполи считает цену на Цыганкова завышенной — медиа ФК Динамо via Facebook

Динамо требует от Наполи 25−30 миллионов евро за своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова, сообщает Areanapoli.

По информации медиа, итальянская сторона не видит проблем с зарплатой для 21-летнего футболиста, но считает цену на него завышенной.

Как отмечает портал, спортивный директор Наполи Кристиано Джинтоли обратил внимание на Цыганкова во время матчей команды против Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2016/2017 годов.

Сообщалось, что украинский клуб отказался продавать своего ведущего полузащитника Наполи за 18 млн евро.

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

Суркис заявлял, что Цыганкову еще нужно год-полтора провести в команде, прежде чем уходить.