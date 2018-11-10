Динамо отодвинули со второго места, Черноморец проиграл шестой раз подряд. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

Состоялись четыре матча 15 тура чемпионата Украины по футболу.

В стартовом матче тура Львов разошелся миром с донецким Олимпиком. Львовяне первыми открыли счет - на 27-й минуте Тейлор вырвался на свидание с голкипером и не оставил тому шансов, точно пробив низом. Гости отыгрались на 63-й минуте, когда Шиндер получил пас в штрафной и с близкого расстояния мощно пробил под перекладину. После этого обе команды имели неплохие шансы выйти вперед, но забить никому так и не удалось.

Другая львовская команда - Карпаты - на выезде проиграла луганской Зари. На гол Хомченовского на 16-й минуте Карпаты ответили красивым ударом Шведа издалека на 34-й минуте. Однако Карпатам не удалось одержать положительный результат в матче. За 20 минут до конца основного времени матча Гордиенко забил победный мяч, замкнув навес с углового.

Черниговская Десна дома уверенно победила аутсайдера украинской Премьер-лиги одесский Черноморец со счетом 2:0. Голами в составе черниговской команды отличились Безбородько и Фаворов. Черноморец потерпел шестое поражение подряд в чемпионате Украины.

В заключительном матче дня Александрия победила Арсенал-Киев со счетом 3:0 и как минимум до завтра вышла на вторую строчку турнирной таблицы, обойдя киевское Динамо.

Львов - Олимпик - 1:1

Голы: Тейлор, 27 - Шиндер, 63

Львов: Сарнавский, Парамонов, Борзенко, Голиков (Янчак, 89), Тейлор, Жонатан Лима, Мартан, Рафаэл Сабино, Адамюк, Араужо (Приймак, 59), Жулио Сезар

Олимпик: Махновский, Гришко, Вакуленко (Тейшейра, 58), Немчанинов, Кравченко, Гай, Ксенз, Политыло, Зубейко, Балашов, Шиндер (Белоног, 90)

Предупреждение: Мартан, 14 Голиков, 24 Борзенко, 42, Жулио Сезар, 51, Рафаэл Сабино, 52 - Политыло, 38, Кравченко, 76

Заря - Карпаты - 2:1

Голы: Хомченовский, 16, Гордиенко, 70 - Швед, 34

Заря: Луис Филипе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тимчик, Майборода (Громов, 57), Хомченовский, Силас (Харатин, 77), Караваев, Арвеладзе (Леднев, 86), Михайличенко

Карпаты: Шевченко, Ковтун, Мирошниченко, Лебеденко, Карраскаль (Мякушко, 77), Бородай, Швед (Варгас, 81), Кльоц, Гуцуляк, Понде, Ди Франко (Гуйе, 89)

Предупреждение: Понде, 50, Силас, 66, Мирошниченко, 68, Карраскаль, 76, Харатин, 90

Десна - Черноморец - 2:0

Голы: Безбородко, 55, Фаворов, 64

Десна: Паст, Слинкин, Имереков, Братков, Фаворов, Картушов, Огиря, Фаворов, Волков (Банасевич, 81), Безбородько (Старенький, 90), Хлёбас (Филиппов, 75)

Черноморец: Кожухарь, Мищенко, Грачев (Остапенко, 58), Рыжук, Трубочкин, Бабенко, Савченко, Черный, Коваль (Мусолитин, 87), Мютзерс (Норенков, 45), Семенов

Предупреждение: Фаворов, 15, Рыжук, 27

Удаление: Рыжук, 42

Арсенал-Киев - Александрия - 0:3

Голы: Шастал, 22, Ситало, 81, Ковалец, 90+2

Арсенал-Киев: - Ситало, Дубинчак, Сагуткин, Акакпо, Домбровский, Вакулко, Евтоски (Фещук, 74), Лола, Семенюк, Майданевич (Насонов, 73), Акулинин (Ермаченко, 83)

Александрия: Панькив, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Грицук (Ковалец, 83), Цуриков, Гречишкин, Протасов (Задерака, 62), Банада, Ситало, Шастал

Предупреждение: Дубинчак, 23 Евтоски, 37, Шендрик, 61

Таблица сайта УПЛ

В прошлом туре чемпионата Украины Карпаты на выезде победили Олимпик 2:1

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