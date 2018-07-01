Динамо договорилось об аренде бразильского полузащитника - СМИ

Жуниор Таварес будет играть в Динамо на правах аренды

Полузащитник Сан-Паулу Жуниор Таварес перейдет в киевское Динамо на правах аренды, сообщает журналист издания Tricolornaweb Паулу Понтес.

По его данным, 21-летний хавбек перейдет в киевский клуб на правах аренды с правом выкупа. Срок арендного соглашения будет расчитан на один год. Сумма сделки пока не сообщается.

Контракт Тавареса с Сан-Паулу истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро. В своем клубе он преимущественно играл на левом фланге обороны, но может действовать и в полузащите.

За Сан-Паулу Таварес играет с 2017 года. С того времени в составе своего клуба он провел 49 матчей, в которых сделал шесть результативных передач.

На этой неделе Динамо убедило нападающего аргентинского Расинга Брайана Мансилью согласиться на переход в киевский клуб.

Накануне Динамо объявило о подписании контракта с вратарем сборной Украины Денисом Бойко, а также о расставании с голкипером Максимом Ковалем.

Ранее бразильский полузащитник Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком Динамо.

Позже стало известно, что бывший защитник Металлиста Папа Гуйе прошел медосмотр в киевском клубе перед своим переходом.